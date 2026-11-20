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मुख्य अतिथि कांस्टेबल डोली सिंह चौहान ने कहा कि महारानी लक्ष्मीबाई का जीवन साहस और आत्मसम्मान की मिसाल है। महिलाओं को उत्पीड़न के खिलाफ चुप रहने के बजाय आवाज उठानी चाहिए। शिक्षिका अनुपमा पांडेय ने कहा कि शिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है। सौम्या गुप्ता ने छात्र-छात्राओं से महारानी लक्ष्मीबाई के आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। इस दौरान महिला सुरक्षा, सम्मान और सशक्तीकरण पर चर्चा हुई। संवाद

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जलालाबाद। प्रेम किशन खन्ना राजकीय महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती स्त्री शक्ति दिवस के रूप में मनाई गई।