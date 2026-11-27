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सुबह दस बजे खेल प्रतियोगिताओं की शुरुआत बालक वर्ग की 100 मीटर दौड़ से हुई। इसमें विवेक वर्मा प्रथम, गोविंद कुमार द्वितीय और मंजेश कुमार तृतीय रहे। बालिका वर्ग में जश्नदीप कौर ने पहला, वृंदा शर्मा ने दूसरा और कुंती राठौर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। स्टाफ पुरुष बैडमिंटन प्रतियोगिता में सहायक कुलसचिव अजय प्रताप सिंह प्रथम, डॉ. धर्मवीर सिंह द्वितीय और डॉ. बलवीर शर्मा तृतीय रहे।समापन समारोह में विश्वविद्यालय के क्रीड़ा सचिव प्रो. अजीत सिंह चारग ने खेल महोत्सव की रिपोर्ट प्रस्तुत की। डॉ. प्रतिभा सक्सेना ने स्वागत गीत पेश किया, जबकि छात्राओं ने राजस्थानी लोकनृत्य की प्रस्तुति से समां बांध दिया। इस दौरान विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद के सदस्य प्रो. एके मिश्र, अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो. कमलेश गौतम, कुलानुशासक डॉ. आलोक कुमार सिंह, डॉ. अमीर सिंह यादव आदि मौजूद रहे। संचालन शिशिर शुक्ला ने किया। आभार क्रीड़ा उपसचिव डॉ. प्रांजल शाही ने जताया।