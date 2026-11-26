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शाहजहांपुर। स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय में बुधवार को खेल महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। पहले दिन विभिन्न खेल स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। कबड्डी के रोमांचक मुकाबलों में कला संकाय की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल का खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को समापन पर पुरस्कृत किया जाएगा।कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एसपी सिटी देवेंद्र कुमार, कुलपति प्रो. पुष्पेंद्र बहादुर सिंह और पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती ने ध्वजारोहण कर किया। इसके बाद अतिथियों ने गुब्बारे उड़ाए। विश्वविद्यालय की एनसीसी यूनिट, एनएसएस, विधि, शिक्षा, व्यवसाय प्रबंधन और कंप्यूटर साइंस विभाग के साथ एसएसएमवी और स्वामी धर्मानंद सरस्वती इंटर कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने मार्चपास्ट कर अतिथियों को सलामी दी। एसएसएमवी की छात्राओं ने गरबा नृत्य प्रस्तुत कर समां बांधा। डॉ. प्रतिभा सक्सेना ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। कुलपति ने मशाल प्रज्ज्वलित की। मशाल लेकर वृंदा, आकर्षी परमार, श्रेया पांडेय और प्राची वर्मा ने ट्रैक का चक्कर लगाया। इसके बाद खिलाड़ियों को खेल भावना और अनुशासन की शपथ दिलाई गई। कबड्डी के जूनियर बालक वर्ग में स्वामी धर्मानंद सरस्वती इंटर कॉलेज की टीम विजेता रही। सीनियर बालिका वर्ग में विश्वविद्यालय की कला संकाय ने विधि संकाय को हराया। वहीं, एक अन्य मुकाबले में विज्ञान संकाय की टीम विजेता और विधि संकाय उपविजेता रही। फाइनल मुकाबले में कला संकाय की टीम ए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब जीता, जबकि विज्ञान संकाय की टीम बी उपविजेता रही।इस मौके पर कुलानुशासक डॉ. आलोक सिंह, प्रो. एके मिश्रा, प्रो. आरके आजाद, प्रो. कमलेश गौतम, वित्त अधिकारी अर्चना त्रिपाठी, डॉ. मेघना मेंहदीरत्ता, डॉ. अमीर सिंह यादव और मेजर अनिल मालवीय आदि मौजूद रहे। संचालन डॉ. अनुराग अग्रवाल ने किया। क्रीड़ा उपसचिव डॉ. प्रांजल शाही ने आभार जताया।दौड़ में अधर्व, रियांश बने विजेताखेल महोत्सव में दौड़ भी कराई गई। कक्षा तीन से ऊपर की 50 मीटर दौड़ सब जूनियर बालक वर्ग में अधर्व प्रथम, अर्णव द्वितीय, ह्दयांश तृतीय रहे। कक्षा तीन तक के बच्चों की दौड़ में रियांश विजेता बने। कृष्ण अग्निहोत्री द्वितीय व अभिराज तृतीय रहे। 50 मीटर दौड़ बालिका सब जूनियर वर्ग में अवनीत कौर प्रथम, अर्ची द्वितीय व नेहा कुमारी तृतीय रहीं। इसी तरह आठ सौ मीटर दौड़ जूनियर बालक वर्ग में अक्षय श्रीवास्तव प्रथम, नितिन पाल द्वितीय व देव कुमार तृतीय रहे। सीनियर बालक वर्ग में अनुज वर्मा प्रथम, ध्रुव कुमार राणा द्वितीय व गोविंद कुमार तृतीय रहे। बालिका वर्ग की दौड़ में रागिनी प्रथम, वृंदा द्वितीय व अंजलि देवी तृतीय रहीं।