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Shahjahanpur News: ग्रीन वैली कॉन्वेंट स्कूल में खेल महोत्सव, बच्चों ने दिखाया दमखम

Mon, 16 Nov 2026 01:29 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Mon, 16 Nov 2026 01:29 AM IST
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Sports festival at Green Valley Convent School; children showcase their prowess
शाहजहांपुर के ग्रीन वैली कांवेंट स्कूल में बच्चों को सम्मानित करते निदेशक। स्रोत: स्कूल
शाहजहांपुर। अहमदपुर रेती स्थित ग्रीन वैली कॉन्वेंट स्कूल में दो दिवसीय वार्षिक खेल महोत्सव में छात्र-छात्राओं ने अपनी प्रतिभा दिखाई। विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।
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प्ले ग्रुप से कक्षा पांच तक के बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं हुईं। इनमें पिक एंड रन, फ्रॉग रेस, रैबिट रेस, बनाना ईटिंग, जंपिंग कोन, हर्डल रेस और बुक बैलेंसिंग जैसी प्रतियोगिताएं शामिल रहीं। कक्षा छह से 11 तक के विद्यार्थियों के बीच 100 मीटर दौड़, स्किपिंग रोप, लेमन एंड स्पून रेस, हॉप रेस, शॉट पुट, लॉन्ग रेस और ब्रॉड जंप प्रतियोगिताएं कराई गईं। विभिन्न वर्गों में तेजस, पंखुड़ी गुप्ता, अजमल, अलकमा, हरिशंकर, निशी, शंतनु सिंह, स्मृति पाल, नवाजिश और पलक गुप्ता आदि ने पहला स्थान पाया। प्रतियोगिता का शुभारंभ डीआईओएस हरिवंश कुमाररेन किया। विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। प्रधानाचार्या शशि गुप्ता और उपप्रधानाचार्य यासिर अली ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। निदेशक खावर खान ने आभार जताया। आयोजन में अंशिका, शिखा दीक्षित, बिंदु सक्सेना का सहयोग रहा। संवाद
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