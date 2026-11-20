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मुख्य अतिथि जिलाध्यक्ष तनवीर खां ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर सक्रिय होकर पार्टी की नीतियां जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने बूथ अध्यक्षों को संगठन मजबूत करने के निर्देश दिए। विज्ञापन

सौरभ सिंह गांधी ने कार्यकर्ताओं से मतदाता सूची की जांच कर छूटे हुए लोगों के नाम जुड़वाने और घर-घर संपर्क करने की अपील की। सम्मेलन में पूर्व एमएलसी अमित यादव, पूर्व विधायक रोशनलाल वर्मा, रणंजय यादव, प्रदीप पांडेय, अनवर अली और सैय्यद रिजवान सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्य अतिथि जिलाध्यक्ष तनवीर खां ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर सक्रिय होकर पार्टी की नीतियां जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने बूथ अध्यक्षों को संगठन मजबूत करने के निर्देश दिए।सौरभ सिंह गांधी ने कार्यकर्ताओं से मतदाता सूची की जांच कर छूटे हुए लोगों के नाम जुड़वाने और घर-घर संपर्क करने की अपील की। सम्मेलन में पूर्व एमएलसी अमित यादव, पूर्व विधायक रोशनलाल वर्मा, रणंजय यादव, प्रदीप पांडेय, अनवर अली और सैय्यद रिजवान सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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तिलहर। विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को लेकर सपा ने संगठन मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। बृहस्पतिवार को ब्लॉक रोड स्थित स्टार प्लाजा मैरिज लॉन में पूर्व जिला पंचायत सदस्य सौरभ सिंह गांधी के नेतृत्व में पीडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ।