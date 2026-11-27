Shahjahanpur News: सहायक उपकरण पाकर दिव्यांग बच्चों के चेहरों पर आई मुस्कान
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:13 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:13 AM IST
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तिलहर। समग्र शिक्षा अभियान के तहत ब्लॉक संसाधन केंद्र पर सहायक उपकरण वितरण समारोह हुआ। इसमें दिव्यांग बच्चों को उपकरणों का वितरण किया गया।
एलिम्को कानपुर के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में परिषदीय विद्यालयों के चिह्नित दिव्यांग विद्यार्थियों को उनकी जरूरत के अनुसार उपकरण वितरित किए गए। विधायक प्रतिनिधि एवं व्यापार मंडल अध्यक्ष सौरभ गुप्ता उर्फ रवि की उपस्थिति में बच्चों को ट्राइसकिल, व्हीलचेयर, सीपी चेयर, बैटरीचालित साइकिल, बैसाखी आदि उपकरण बांटे। बीईओ विजय कुमार, डीसी बालिका सोहन शुक्ला, विशाल गुप्ता, खुशबू शर्मा और शिवा कुशवाहा मौजूद रहे। संवाद
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एलिम्को कानपुर के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में परिषदीय विद्यालयों के चिह्नित दिव्यांग विद्यार्थियों को उनकी जरूरत के अनुसार उपकरण वितरित किए गए। विधायक प्रतिनिधि एवं व्यापार मंडल अध्यक्ष सौरभ गुप्ता उर्फ रवि की उपस्थिति में बच्चों को ट्राइसकिल, व्हीलचेयर, सीपी चेयर, बैटरीचालित साइकिल, बैसाखी आदि उपकरण बांटे। बीईओ विजय कुमार, डीसी बालिका सोहन शुक्ला, विशाल गुप्ता, खुशबू शर्मा और शिवा कुशवाहा मौजूद रहे। संवाद