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किसानों का आरोप है कि बड़े खातेदारों की पर्चियां जारी हो रही हैं, जबकि छोटे किसान इंतजार कर रहे हैं। मिल की टरबाइन में तकनीकी खराबी से पेराई भी प्रभावित होती है। लंबे समय तक ट्रॉलियां खड़ी रहने से गन्ना सूखने और वजन घटने की आशंका है।किसान वीरेंद्र सिंह ने बताया कि पर्ची नहीं आने से खेत खाली नहीं हो पा रहा है और गेहूं की बोआई प्रभावित हो रही है। कुलदीप ने कहा कि तकनीकी खराबी से पेराई रुकने पर ट्रॉलियों की कतार बढ़ जाती है।जीएम डॉ. सुभाष यादव ने बताया कि कुछ दिन पहले तकनीकी खराबी आई थी, लेकिन अब मिल लगातार चल रही है। किसानों के वाहनों की संख्या अधिक होती है। इसे नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पर्चियां शासन के निर्देशों के अनुसार जारी की जा रही हैं।