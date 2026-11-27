Shahjahanpur News: छोटे किसानों को नहीं मिल रहीं पर्चियां, गेहूं की बोआई पर संकट
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:30 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:30 AM IST
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तिलहर। द किसान सहकारी चीनी मिल में पर्चियां जारी होने में देरी और धीमी पेराई से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। छोटे किसानों को पर्चियां नहीं मिलने से खेतों में गन्ना खड़ा है। इससे गेहूं की बोआई पिछड़ने का खतरा है। वहीं, मिल परिसर में गन्ने से भरी ट्रॉलियों की लंबी कतार लगी हैं। किसानों को तौल के लिए दो-दो दिन इंतजार करना पड़ रहा है।
किसानों का आरोप है कि बड़े खातेदारों की पर्चियां जारी हो रही हैं, जबकि छोटे किसान इंतजार कर रहे हैं। मिल की टरबाइन में तकनीकी खराबी से पेराई भी प्रभावित होती है। लंबे समय तक ट्रॉलियां खड़ी रहने से गन्ना सूखने और वजन घटने की आशंका है।
किसान वीरेंद्र सिंह ने बताया कि पर्ची नहीं आने से खेत खाली नहीं हो पा रहा है और गेहूं की बोआई प्रभावित हो रही है। कुलदीप ने कहा कि तकनीकी खराबी से पेराई रुकने पर ट्रॉलियों की कतार बढ़ जाती है।
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जीएम डॉ. सुभाष यादव ने बताया कि कुछ दिन पहले तकनीकी खराबी आई थी, लेकिन अब मिल लगातार चल रही है। किसानों के वाहनों की संख्या अधिक होती है। इसे नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पर्चियां शासन के निर्देशों के अनुसार जारी की जा रही हैं।
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किसानों का आरोप है कि बड़े खातेदारों की पर्चियां जारी हो रही हैं, जबकि छोटे किसान इंतजार कर रहे हैं। मिल की टरबाइन में तकनीकी खराबी से पेराई भी प्रभावित होती है। लंबे समय तक ट्रॉलियां खड़ी रहने से गन्ना सूखने और वजन घटने की आशंका है।
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किसान वीरेंद्र सिंह ने बताया कि पर्ची नहीं आने से खेत खाली नहीं हो पा रहा है और गेहूं की बोआई प्रभावित हो रही है। कुलदीप ने कहा कि तकनीकी खराबी से पेराई रुकने पर ट्रॉलियों की कतार बढ़ जाती है।
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जीएम डॉ. सुभाष यादव ने बताया कि कुछ दिन पहले तकनीकी खराबी आई थी, लेकिन अब मिल लगातार चल रही है। किसानों के वाहनों की संख्या अधिक होती है। इसे नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पर्चियां शासन के निर्देशों के अनुसार जारी की जा रही हैं।