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बॉक्स क्रिकेट अकादमी में खेले गए मुकाबले में शाहजहांपुर की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम ने निर्धारित 25 ओवर में पांच विकेट खोकर 199 रन बनाए। शिवा यादव ने 68 रनों और संध्या ने 50 रनों की अर्धशतकीय पारियां खेलीं। काव्या ने 18 रनों का योगदान दिया। हरदोई की ओर से अंशिका और सजल ने एक-एक विकेट लिया।लक्ष्य का पीछा करने उतरी हरदोई इलेवन की टीम शाहजहांपुर के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी और 47 रन पर ऑलआउट हो गई। शिवांशु पाल ने सर्वाधिक 11 रन बनाए। रितविका खन्ना ने तीन विकेट लेकर हरदोई की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। वसुंधरा ने दो, जबकि वैष्णवी और काव्या ने एक-एक विकेट लिया।शानदार बल्लेबाजी के लिए शिवा यादव को मैन ऑफ द मैच चुना गया। मैच में अंपायर की भूमिका आशीष और रोहित ने निभाई। इससे पहले प्रतियोगिता का उद्घाटन उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की डेवलपमेंट कमेटी के संयोजक आनंद पाठक ने किया। एसोसिएशन के कोऑर्डिनेटर डॉ. मनोज यादव, दीपिका भसीन, प्रवेश यादव, हिमांशु वर्मा और जतिन मौजूद रहे।