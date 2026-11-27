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स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद नाली की सफाई नहीं कराई गई। यह मार्ग परशुराम मंदिर और तीन स्कूलों तक जाने का प्रमुख रास्ता है। यहां से श्रद्धालुओं और स्कूली बच्चों का आवागमन रहता है। ईओ एचएन उपाध्याय ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में नहीं था। जल्द ही व्यवस्था दुरुस्त कराई जाएगी। संवाद

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जलालाबाद। मोहल्ला ब्रह्मनान और खेड़ा के बीच परशुराम मंदिर मोड़ के पास नाली चोक होने से करीब 50 मीटर तक गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। इस कारण राहगीर और मोहल्ले वाले 15 दिनों से परेशान हैं।