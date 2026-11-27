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जिलाध्यक्ष राजेश पांडेय के नेतृत्व में कर्मचारी दोपहर को बस अड्डा परिसर में एकत्र हुए। चेतावनी दी कि 15 दिसंबर तक मांगों का समाधान नहीं हुआ तो 16 दिसंबर से उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर शाखा मंत्री विनोद मिश्रा, साहब राम, अमित पांडेय और नीता श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। संवाद

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शाहजहांपुर। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने संविदा चालकों-परिचालकों और आउटसोर्स कार्मिकों के पारिश्रमिक में वृद्धि समेत विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को रोडवेज बस अड्डे पर धरना दिया। इस दौरान कर्मचारियों ने नारेबाजी कर विरोध जताया।