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सीओ ने कहा कि शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होगी। यदि कोई छात्रा परिजनों को अपनी समस्या नहीं बता पा रही है तो वह सीधे पुलिस से संपर्क कर सकती है। उन्होंने महिला सुरक्षा से जुड़े हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देते हुए जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल करने की अपील की। इस दौरान महिला कांस्टेबल भारती ने भी छात्राओं को सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूक किया। संवाद

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तिलहर। मिशन शक्ति अभियान के तहत शुक्रवार को सीओ विदुष सक्सेना ने सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में छात्राओं को महिला सुरक्षा और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि रास्ते में छेड़खानी, अश्लील टिप्पणी, पीछा करने, मोबाइल पर आपत्तिजनक संदेश भेजने या धमकी देने जैसी घटनाओं पर चुप न रहें। तत्काल पुलिस को सूचना दें।