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सब्जी विक्रेता विमलेश 22 नवंबर को चिनौर के पास टेंपो की टक्कर से गंभीर घायल हो गए थे। शुक्रवार को लखनऊ में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शनिवार को रिपोर्ट दर्ज न होने से नाराज परिजनों ने अंतिम संस्कार से इन्कार कर पुवायां-निगोही रोड पर जाम लगाने की चेतावनी दी। पुलिस के समझाने और रिपोर्ट दर्ज होने के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार किया। सीओ दीपक कुमार सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, जांच की जा रही है। संवाद

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पुवायां। जठियापुर खुर्द निवासी विमलेश कुमार (30) की सड़क हादसे में मौत के बाद परिजनों ने जाम लगाने की चेतावनी दी। इसके बाद सदर बाजार थाने में टेंपो चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई।