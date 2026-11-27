Shahjahanpur News: रामलीला मेला संचालक की मौत, गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:59 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:59 AM IST
विज्ञापन
रोजा। रोजा थाना क्षेत्र के गांव सरही निवासी रामलीला मेला संचालक संतराम सिंह यादव (55) की बृहस्पतिवार सुबह संदिग्ध हालात में मौत हो गई। परिजनों ने गांव के एक झोलाछाप पर बिना बीपी जांचे गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इंजेक्शन लगने के करीब आधे घंटे बाद संतराम की मौत हो गई।
पत्नी सोनकली ने बताया कि सुबह करीब पांच बजे पति को घबराहट होने पर गांव के झोलाछाप को घर बुलाया था। आरोप है कि उसने बिना जांच किए इंजेक्शन लगा दिया। इसके कुछ ही देर बाद पति की हालत बिगड़ गई और मौत हो गई। घटना के समय घर में पत्नी और छोटी बेटी पायल मौजूद थीं। संतराम के चार बेटे और दो बेटियां हैं। उनके बेटे नोएडा में मजदूरी करते हैं।
30 साल तक निभाया लक्ष्मण का किरदार: संतराम ने गांव में करीब 30 साल तक रामलीला का आयोजन कराया और मंच पर लक्ष्मण की भूमिका निभाई। पिछले दो साल से वह रामलीला का आयोजन नहीं करा पा रहे थे। उनके निधन से गांव में शोक है। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि मौत का सही कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगा। तहरीर मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
पत्नी सोनकली ने बताया कि सुबह करीब पांच बजे पति को घबराहट होने पर गांव के झोलाछाप को घर बुलाया था। आरोप है कि उसने बिना जांच किए इंजेक्शन लगा दिया। इसके कुछ ही देर बाद पति की हालत बिगड़ गई और मौत हो गई। घटना के समय घर में पत्नी और छोटी बेटी पायल मौजूद थीं। संतराम के चार बेटे और दो बेटियां हैं। उनके बेटे नोएडा में मजदूरी करते हैं।
विज्ञापन
30 साल तक निभाया लक्ष्मण का किरदार: संतराम ने गांव में करीब 30 साल तक रामलीला का आयोजन कराया और मंच पर लक्ष्मण की भूमिका निभाई। पिछले दो साल से वह रामलीला का आयोजन नहीं करा पा रहे थे। उनके निधन से गांव में शोक है। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि मौत का सही कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगा। तहरीर मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन