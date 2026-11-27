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पत्नी सोनकली ने बताया कि सुबह करीब पांच बजे पति को घबराहट होने पर गांव के झोलाछाप को घर बुलाया था। आरोप है कि उसने बिना जांच किए इंजेक्शन लगा दिया। इसके कुछ ही देर बाद पति की हालत बिगड़ गई और मौत हो गई। घटना के समय घर में पत्नी और छोटी बेटी पायल मौजूद थीं। संतराम के चार बेटे और दो बेटियां हैं। उनके बेटे नोएडा में मजदूरी करते हैं।30 साल तक निभाया लक्ष्मण का किरदार: संतराम ने गांव में करीब 30 साल तक रामलीला का आयोजन कराया और मंच पर लक्ष्मण की भूमिका निभाई। पिछले दो साल से वह रामलीला का आयोजन नहीं करा पा रहे थे। उनके निधन से गांव में शोक है। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि मौत का सही कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगा। तहरीर मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।