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कलान में भी हुआ रावण के पुतले का दहनकलान। कस्बे में एक पखवाड़े से चल रहे रामलीला मेले का शुक्रवार को रावण के पुतले के दहन के साथ समापन हो गया। श्रीराम-रावण युद्ध के मंचन के बाद विभीषण से रावण की नाभि का रहस्य जानकर भगवान श्रीराम ने अग्निबाण चलाया। रावण का पुतला जलते ही मैदान भगवान राम के जयकारों से गूंज उठा। मेला कमेटी अध्यक्ष चमन बाबू गुप्ता, ठाकुर जयवीर सिंह और दिनेश मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। संवादसीता हरण की लीला का मंचनसिंधौली। नखासा बाजार में शुक्रवार को रामलीला में सीता हरण की लीला का मंचन किया गया। रावण साधु का वेश धारण कर माता सीता का हरण कर ले जाता है। उनकी पुकार सुनकर गिद्धराज जटायु रावण से युद्ध करते हैं। मेला कमेटी अध्यक्ष रामाधार सिंह यादव, वासुदेव मिश्रा और वीरपाल यादव मौजूद रहे। संवादफोटो-36कंस वध और उग्रसेन को राजा बनाने की कथा सुनाईसेहरामऊ दक्षिणी। मां जालिपा मंदिर परिसर में चल रहे श्री शतचंडी महायज्ञ और श्रीमद्भागवत कथा में व्यास ब्रजबिहारी ने भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। उन्होंने श्रीकृष्ण के मथुरा पहुंचकर कंस वध करने और कारागार में बंद माता देवकी, पिता वासुदेव तथा उग्रसेन को मुक्त कराने की कथा सुनाई। इसके बाद उग्रसेन को फिर से राजा बनाए जाने, भगवान श्रीकृष्ण के रुक्मिणी से विवाह और जरासंध वध का प्रसंग सुनाया गया। आयोजन की व्यवस्था में ध्रुव सिंह, शरद सिंह, आचार्य विशाल तिवारी, अभिराम त्रिवेदी और सोनपाल शर्मा बाबा का योगदान रहा। संवाद