एक नवंबर को रविंद्र सिंह बाइक से ससुराल जा रहे थे। रास्ते में खड़िया गांव के पास पुलिया पर उनके पैर के पास गोली लगी थी। रविंद्र सिंह ने नीरज मौर्य समेत अन्य लोगों पर आरोप लगाया था।मामले में राहुल सिंह को भी आरोपी बनाया गया। बचाव पक्ष ने दलील दी कि पहली सूचना रिपोर्ट में राहुल का नाम नहीं था और वादी के बयान में विरोधाभास है। सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके और समान धनराशि के दो जमानतदारों पर रिहाई का आदेश दिया। संवाद