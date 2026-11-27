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कॉलोनी में करीब एक साल से सड़कों, बाउंड्रीवाॅल के पुनर्निर्माण और पार्कों के सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। शुरुआत से ही धांधली की शिकायतें मिलने पर नगर निगम और डीएम के आदेश पर गठित कमेटी ने जांच की थी। इसके बाद कई बार काम रोका गया। हाल ही में फिर निर्माण शुरू हुआ, लेकिन पांच दिन में ही सड़क उखड़ने लगी।अधिशासी अभियंता बरेली मंडल राजेंद्र नाथ ने बताया कि सहायक और कनिष्ठ अभियंता को जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।