Shahjahanpur News: छह दिन पहले बनी सड़क के निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:46 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:46 AM IST
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शाहजहांपुर। आवास विकास कॉलोनी बरेली मोड़ में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की पोल खुलने लगी है। सेक्टर पांच में प्राथमिक विद्यालय के पास तिराहे पर पांच दिन पहले बनी सड़क उखड़ गई। बजरी फैलने से बाइक सवार फिसलकर गिर रहे हैं।
कॉलोनी में करीब एक साल से सड़कों, बाउंड्रीवाॅल के पुनर्निर्माण और पार्कों के सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। शुरुआत से ही धांधली की शिकायतें मिलने पर नगर निगम और डीएम के आदेश पर गठित कमेटी ने जांच की थी। इसके बाद कई बार काम रोका गया। हाल ही में फिर निर्माण शुरू हुआ, लेकिन पांच दिन में ही सड़क उखड़ने लगी।
अधिशासी अभियंता बरेली मंडल राजेंद्र नाथ ने बताया कि सहायक और कनिष्ठ अभियंता को जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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कॉलोनी में करीब एक साल से सड़कों, बाउंड्रीवाॅल के पुनर्निर्माण और पार्कों के सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। शुरुआत से ही धांधली की शिकायतें मिलने पर नगर निगम और डीएम के आदेश पर गठित कमेटी ने जांच की थी। इसके बाद कई बार काम रोका गया। हाल ही में फिर निर्माण शुरू हुआ, लेकिन पांच दिन में ही सड़क उखड़ने लगी।
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अधिशासी अभियंता बरेली मंडल राजेंद्र नाथ ने बताया कि सहायक और कनिष्ठ अभियंता को जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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