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बृहस्पतिवार को नगर के बीच स्थित एक मैरिज पैलेस में दिन में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इसके बाद देर रात श्याम बाबा के जगराते का शुभारंभ हुआ। समस्तीपुर की रेशमी शर्मा, वृंदावन के अमन मिसरी और गुरुग्राम के लव सोनी ने भजनों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के दौरान जमकर आतिशबाजी भी की गई। संवाद

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पुवायां। श्री श्याम परिवार कल्याण समिति पुवायां की ओर से सप्तम श्याम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। बृहस्पतिवार रात आयोजित श्याम बाबा के जगराते में गायकों ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया।