विज्ञापन



विद्युत पारेषण केंद्र के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार प्रभाकर ने बताया कि 33 केवीए बंथरा, खुदागंज रूरल, मेडिकल कॉलेज, खुदागंज टाउन, कटरा टाउन और वृंदावन फीडरों की बिजली आपूर्ति पूर्ण या आंशिक रूप से बाधित रहेगी। संवाद

विज्ञापन

शाहजहांपुर। 132 केवीए उपकेंद्र तिलहर पर नवस्थापित 40 एमवीए के तीसरे ट्रांसफॉर्मर के मरम्मत कार्य के चलते शनिवार को एक घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। सुबह 10 से 11 बजे तक शटडाउन प्रस्तावित किया गया है।