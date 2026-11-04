Shahjahanpur News: मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे ग्रामीणों को पुलिस ने रोका

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सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर ग्रामीण पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं और आगामी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का बैनर भी लगाया था। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क खराब होने से बंडा आने के लिए कई किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। स्कूली बच्चों को भी परेशानी होती है। कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। विधायक चेतराम ने सड़क का प्रस्ताव पारित होने की बात कही थी। विज्ञापन

प्रधान के प्रतिनिधि राजेश यादव ने भी ग्रामीणों के मुख्यमंत्री से मिलने जाने की जानकारी दी। वहीं सीओ प्रवीण मलिक ने कहा कि पुलिस ने किसी को मुख्यमंत्री से मिलने जाने से नहीं रोका और न ही किसी को हाउस अरेस्ट किया है। सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर ग्रामीण पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं और आगामी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का बैनर भी लगाया था। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क खराब होने से बंडा आने के लिए कई किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। स्कूली बच्चों को भी परेशानी होती है। कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। विधायक चेतराम ने सड़क का प्रस्ताव पारित होने की बात कही थी।प्रधान के प्रतिनिधि राजेश यादव ने भी ग्रामीणों के मुख्यमंत्री से मिलने जाने की जानकारी दी। वहीं सीओ प्रवीण मलिक ने कहा कि पुलिस ने किसी को मुख्यमंत्री से मिलने जाने से नहीं रोका और न ही किसी को हाउस अरेस्ट किया है।

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बंडा। बंडा-बिलसंडा मार्ग से कुंडरा चिकटिया होते हुए बिहार रामनगर तक जाने वाली सड़क की हालत खराब होने से ग्रामीणों में नाराजगी है। मंगलवार को कुछ ग्रामीण पीलीभीत के बीसलपुर क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत करने की तैयारी में थे। ग्रामीणों का आरोप है कि बंडा पुलिस ने एक दिन पहले ही उन्हें जाने से मना कर दिया।