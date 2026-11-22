Shahjahanpur News: पाइपलाइन टूटी, सड़क पर बहा हजारों लीटर पानी
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 10:17 PM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 10:17 PM IST
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शाहजहांपुर। शहर के लाल इमली चौराहे के पास रविवार को पाइपलाइन टूटने से हजारों लीटर पानी सड़क पर बह गया। इससे सड़क पर जलभराव हो गया और राहगीरों के साथ वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा।
रविवार की सुबह पाइप लाइन टूटने से पानी बहने लगा। इससे एक ओर हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया, वहीं दूसरी ओर सड़क पर पानी भरने से आवागमन प्रभावित हुआ। दोपहिया वाहनों, ई-रिक्शा चालकों को सबसे अधिक दिक्कत आई। कई वाहन चालक पानी से बचकर निकलने की कोशिश करते नजर आए। शाम तक पानी बहता रहा।
नगर निगम के निर्माण विभाग के सहायक अभियंता रवि कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि सीएम ग्रिड ग्रीन रोड का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी में किसी कार्य के चलते लीकेज हो गया है। टीम को सही करने के लिए भेजा है।
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रविवार की सुबह पाइप लाइन टूटने से पानी बहने लगा। इससे एक ओर हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया, वहीं दूसरी ओर सड़क पर पानी भरने से आवागमन प्रभावित हुआ। दोपहिया वाहनों, ई-रिक्शा चालकों को सबसे अधिक दिक्कत आई। कई वाहन चालक पानी से बचकर निकलने की कोशिश करते नजर आए। शाम तक पानी बहता रहा।
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नगर निगम के निर्माण विभाग के सहायक अभियंता रवि कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि सीएम ग्रिड ग्रीन रोड का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी में किसी कार्य के चलते लीकेज हो गया है। टीम को सही करने के लिए भेजा है।
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