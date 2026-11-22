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रविवार की सुबह पाइप लाइन टूटने से पानी बहने लगा। इससे एक ओर हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया, वहीं दूसरी ओर सड़क पर पानी भरने से आवागमन प्रभावित हुआ। दोपहिया वाहनों, ई-रिक्शा चालकों को सबसे अधिक दिक्कत आई। कई वाहन चालक पानी से बचकर निकलने की कोशिश करते नजर आए। शाम तक पानी बहता रहा।नगर निगम के निर्माण विभाग के सहायक अभियंता रवि कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि सीएम ग्रिड ग्रीन रोड का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी में किसी कार्य के चलते लीकेज हो गया है। टीम को सही करने के लिए भेजा है।