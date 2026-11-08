Shahjahanpur News: टूटी सड़कों के निर्माण, नैतिक मूल्यों की रक्षा और विश्वशांति के लिए किया उल्लू पूजन

विज्ञापन



पूजन के मुख्य यजमान पवन सिंह, समाजसेवी सरदार राजू बग्गा, सह यजमान डॉ. मनोज मिश्रा, डॉ. मृदुल शुक्ला और अर्थशास्त्री डॉ. रामशंकर पांडेय शामिल रहे। डॉ. श्रीकांत मिश्रा ने पूजन कराया। विज्ञापन

कार्यक्रम संयोजक डॉ. विकास खुराना ने कहा कि समाज में नैतिक पतन चरम पर है। मानव की अंतश्चेतना अंधकार में है। सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। सह संयोजक डॉ. संदीप अवस्थी, प्रोफेसर डॉ. आलोक दीक्षित, सुशील दीक्षित विचित्र, सुदीप शुक्ला, डॉ.विकास पांडेय आदि मौजूद रहे। पूजन के मुख्य यजमान पवन सिंह, समाजसेवी सरदार राजू बग्गा, सह यजमान डॉ. मनोज मिश्रा, डॉ. मृदुल शुक्ला और अर्थशास्त्री डॉ. रामशंकर पांडेय शामिल रहे। डॉ. श्रीकांत मिश्रा ने पूजन कराया।कार्यक्रम संयोजक डॉ. विकास खुराना ने कहा कि समाज में नैतिक पतन चरम पर है। मानव की अंतश्चेतना अंधकार में है। सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। सह संयोजक डॉ. संदीप अवस्थी, प्रोफेसर डॉ. आलोक दीक्षित, सुशील दीक्षित विचित्र, सुदीप शुक्ला, डॉ.विकास पांडेय आदि मौजूद रहे।

विज्ञापन

विज्ञापन

शाहजहांपुर। पृथ्वी संस्था की ओर से नरक चतुर्दशी पर गर्रा घाट स्थित गांधी पार्क में उल्लू पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें टूटी सड़कों के निर्माण, नैतिक मूल्यों की रक्षा, भ्रष्टाचार के खात्मे और विश्वशांति की कामना की गई।