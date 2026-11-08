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Shahjahanpur News: टूटी सड़कों के निर्माण, नैतिक मूल्यों की रक्षा और विश्वशांति के लिए किया उल्लू पूजन

Sun, 08 Nov 2026 01:03 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:03 AM IST
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'Owl worship' performed for the repair of damaged roads, the preservation of moral values, and world peace.
शाहजहांपुर में गर्रा नदी के किनारे उल्लू का पूजन करते पृथ्वी संस्था के पदा​धिकारी। संवाद
शाहजहांपुर। पृथ्वी संस्था की ओर से नरक चतुर्दशी पर गर्रा घाट स्थित गांधी पार्क में उल्लू पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें टूटी सड़कों के निर्माण, नैतिक मूल्यों की रक्षा, भ्रष्टाचार के खात्मे और विश्वशांति की कामना की गई।
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पूजन के मुख्य यजमान पवन सिंह, समाजसेवी सरदार राजू बग्गा, सह यजमान डॉ. मनोज मिश्रा, डॉ. मृदुल शुक्ला और अर्थशास्त्री डॉ. रामशंकर पांडेय शामिल रहे। डॉ. श्रीकांत मिश्रा ने पूजन कराया।
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कार्यक्रम संयोजक डॉ. विकास खुराना ने कहा कि समाज में नैतिक पतन चरम पर है। मानव की अंतश्चेतना अंधकार में है। सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। सह संयोजक डॉ. संदीप अवस्थी, प्रोफेसर डॉ. आलोक दीक्षित, सुशील दीक्षित विचित्र, सुदीप शुक्ला, डॉ.विकास पांडेय आदि मौजूद रहे।
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