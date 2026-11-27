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गांव रामपुर कलां के एलएसपी स्कूल, खुटार के गोल्डन फ्लावर पब्लिक स्कूल, गहलुइया के मीरी पीरी खालसा एकेडमी, मकसूदापुर के बजाज पब्लिक स्कूल, पुवायां के कैंब्रिज कॉन्वेंट स्कूल और मारवाह मॉडर्न स्कूल, गंगसरा के चंदी कॉन्वेंट स्कूल तथा खुटार के पीटीएल क्राइस्ट एकेडमी के विद्यार्थियों ने परीक्षा दी।हिंदी के प्रश्नपत्र में मुहावरे, अलंकार आदि के प्रश्न हल कर बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। समृद्धि सिंह, अंशिका गुप्ता, काव्या पटेल, पल्लवी पटेल आदि बच्चों ने परीक्षा के बाद कहा कि अब तक ओलंपियाड में हिंदी विषय शामिल नहीं था। इस बार हिंदी में भी परीक्षा देने से उनको काफी लाभ हुआ है। अभिभावकों ने कहा कि बच्चों को ओलंपियाड परीक्षा से काफी जानकारी मिली है और परीक्षा से बच्चों को काफी सीखने को मिला है। आयोजन में स्कूल के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों का योगदान रहा।