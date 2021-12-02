Shahjahanpur News: शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न के आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं

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अभियोजन के अनुसार, सदर बाजार थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने मच्छी मार्केट के पास रहने वाले समीर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि समीर करीब आठ माह से शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। जब महिला ने शादी करने के लिए कहा तो वह टालमटोल करने लगा।आरोप है कि सात अक्तूबर को दोपहर करीब 12:30 बजे महिला ने फिर शादी की बात उठाई तो समीर के साथ ही उसके घरवालों ने विरोध किया। महिला के विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। समीर ने जान से मारने की नीयत से उसके सिर पर शीशे से वार कर दिया, जिससे वह घायल हो गई। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी जा रही है।आरोपी की ओर से अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल कर उसे निर्दोष बताते हुए झूठा फंसाने का तर्क दिया। न्यायालय ने एफआईआर, पीड़िता के बयान और चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन किया। पीड़िता ने अपने बयानों में आरोपों की पुष्टि की थी। मेडिकल रिपोर्ट में माथे और चेहरे पर दो चोटें दर्ज थीं। इन तथ्यों और अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने छह नवंबर को अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दी।