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निपुण आकलन के लिए डायट के प्रशिक्षुओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। परीक्षा की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को टेबलेट के जरिये एप पर अभ्यास कराया जा रहा है। इसी एप के माध्यम से विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके सीखने के स्तर का आकलन किया जाएगा। विज्ञापन

प्रत्येक स्कूल में एक पीरियड के दौरान यह प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। बीएसए जयशंकर श्रीवास्तव ने बताया कि निपुण आकलन की तिथि तय नहीं है। दिसंबर में होने की संभावना है। निपुण आकलन के लिए डायट के प्रशिक्षुओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। परीक्षा की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को टेबलेट के जरिये एप पर अभ्यास कराया जा रहा है। इसी एप के माध्यम से विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके सीखने के स्तर का आकलन किया जाएगा।प्रत्येक स्कूल में एक पीरियड के दौरान यह प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। बीएसए जयशंकर श्रीवास्तव ने बताया कि निपुण आकलन की तिथि तय नहीं है। दिसंबर में होने की संभावना है।

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शाहजहांपुर। जिले के 2263 परिषदीय स्कूलों में दिसंबर महीने में निपुण आकलन परीक्षा कराई जाएगी। इसके लिए प्रत्येक स्कूल में आकलन की व्यवस्था और जिम्मेदारी तय की जा रही है। परीक्षा के माध्यम से अलग-अलग कक्षाओं के विद्यार्थियों का विषयवार शैक्षिक स्तर परखा जाएगा।