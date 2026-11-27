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प्रतियोगिता का शुभारंभ बीईओ सतीश कुमार वर्मा ने दीप जलाकर किया। प्राथमिक स्तर की 50 मीटर बालक दौड़ में मोहित प्रथम, आर्यन द्वितीय और अवधेश तृतीय रहे। 100 मीटर दौड़ में मोहित ने पहला, कुलदीप ने दूसरा और आर्यन ने तीसरा स्थान पाया।200 मीटर दौड़ में मोहित प्रथम, नितिन द्वितीय, दीपेंद्र नाथ राजपूत तृतीय रहे। बालिका वर्ग की 50 मीटर दौड़ में सोनम प्रथम, मालती द्वितीय रहीं। उच्च प्राथमिक स्तर की कबड्डी बालक वर्ग में न्याय पंचायत भावलखेड़ा विजेता और शाहगंज उपविजेता रही। बालिका वर्ग में रौरा विजेता और शाहगंज उपविजेता रहा।खो-खो बालिका वर्ग में नौसिया विजेता और भावलखेड़ा उपविजेता रही। शिक्षक नेता देवेश बाजपेई, राजकुमार तिवारी, दिनेश गंगवार, मंगरेलाल, विनीत गंगवार आदि मौजूद रहे।खेलकूद में संडा खास ने जीते कई मुकाबलेनिगोही। उच्च प्राथमिक विद्यालय ढकिया तिवारी के खेल मैदान पर ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता हुई। विभिन्न स्पर्धाओं में न्याय पंचायत संडा खास के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया।प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि तिलहर विधायक सलोना कुशवाहा ने दीप जलाकर किया। 50 मीटर बालिका दौड़ में प्रिया प्रथम, खुशी द्वितीय और कीर्ति तृतीय, प्राथमिक स्तर की 100 मीटर बालक दौड़ में सुधांशु, बालिका वर्ग में प्रिया ने स्वर्ण पदक जीता। 200 मीटर बालक वर्ग में अनीस और बालिका वर्ग में खुशी प्रथम रहीं। कबड्डी के बालक और बालिका दोनों वर्गों में न्याय पंचायत निगोही विजेता और अजमतपुर उपविजेता रहा। बीईओ मनोज राम ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल और ट्रॉफी प्रदान किए। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिला महामंत्री महेंद्र सिंह, विनोद कुमार,अवधेश कुमार, तौकीर अहमद, विनोद कुमार आदि मौजूद रहे। संवादमल्हपुर और नारायनपुर का दबदबाकांट। ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में मल्हपुर, नारायनपुर का दबदबा रहा। विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। आयुष क्रिकेट अकादमी में हुए खेलकूद में जूनियर बालक खो-खो में यूपीएस हाशिमपुर खेड़ा की टीम प्रथम रही। गोला फेंक में ऋषभ और चक्का फेंक में आकाश ने बाजी मारी। प्राथमिक बालक कबड्डी में प्राथमिक विद्यालय सैदापुर सानी की टीम विजेता रही। जूनियर बालक कबड्डी में यूपीएस सरथौली ने प्रथम और यूपीएस कन्या कांट ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। विधायक अरविंद सिंह, ब्लॉक प्रमुख श्रीदत्त शुक्ला ने विजेताओं को मेडल दिए। बीईओ सुनील कुमार शर्मा, योगेश शर्मा, हरजीत सिंह आदि मौजूद रहे। संवाद