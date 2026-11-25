Shahjahanpur News: न्यायालय के आदेश पर युवक की हत्या की रिपोर्ट दर्ज, जांच शुरू
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:11 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:11 AM IST
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शाहजहांपुर। कोर्ट के आदेश पर थाना सदर बाजार में मोहल्ला मामूड़ी निवासी युनूस की ओर से रिपोर्ट दर्ज की गई है। युनूस ने हरदोई जिले के थाना शाहाबाद क्षेत्र की कांशीराम कॉलोनी निवासी बहू मेहर के साथ समधी मुजीब और समधन सीमा को नामजद कराया है।
उन्होंने बताया कि बेटे अरमान की शादी एक वर्ष पूर्व मेहर के साथ हुई थी। पुत्रवधु का मन यहां नहीं लगता था। वह बेटे से मायके में रहने का दबाव बनाती रहती थी। आए दिन झगड़ा करती थी। इसलिए बेटे व बहू को अलग कर दिया था। छह माह पूर्व बहू सामान व जेवर लेकर शाहाबाद अपने घर चली गई थी। कई बार बुलाने पर जब वह घर नहीं आई।
30 जुलाई को बेटे के खिलाफ शाहाबाद थाने में तहरीर दी गई। चार अगस्त की शाम बेटा अपनी पत्नी मेहर व ससुराल वालों से बातचीत करने ससुराल गया। इसके बाद से बेटा लापता है। ससुराल वाले कोई सही बात नहीं बता रहे। धमकी दी गई कि जो करना है कर लो उसकी हत्या करके गायब कर दिया है। आशंका है कि बेटे अरमान की हत्या उसके ससुराल वालों ने शव गायब कर दिया है। थाने गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। संवाद
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उन्होंने बताया कि बेटे अरमान की शादी एक वर्ष पूर्व मेहर के साथ हुई थी। पुत्रवधु का मन यहां नहीं लगता था। वह बेटे से मायके में रहने का दबाव बनाती रहती थी। आए दिन झगड़ा करती थी। इसलिए बेटे व बहू को अलग कर दिया था। छह माह पूर्व बहू सामान व जेवर लेकर शाहाबाद अपने घर चली गई थी। कई बार बुलाने पर जब वह घर नहीं आई।
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30 जुलाई को बेटे के खिलाफ शाहाबाद थाने में तहरीर दी गई। चार अगस्त की शाम बेटा अपनी पत्नी मेहर व ससुराल वालों से बातचीत करने ससुराल गया। इसके बाद से बेटा लापता है। ससुराल वाले कोई सही बात नहीं बता रहे। धमकी दी गई कि जो करना है कर लो उसकी हत्या करके गायब कर दिया है। आशंका है कि बेटे अरमान की हत्या उसके ससुराल वालों ने शव गायब कर दिया है। थाने गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। संवाद
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