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जैतीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अमईपुर सड़ा निवासी अशोक कश्यप (35), साधुराम कश्यप (45), महेंद्र कश्यप (35) और ठाकुर कश्यप (55) तथा पड़ोसी गांव बिलगरी निवासी लालाराम यादव (30) दिल्ली के विश्वास नगर की गली नंबर 11 में एक ही कमरे में किराये पर रहकर ई-रिक्शा चलाने व मजदूरी का काम करते थे। शनिवार देर रात कमरे में ई-रिक्शा चार्जिंग पर लगा हुआ था।इसी दौरान अचानक आग भड़क उठी और तेज धमाके के साथ लपटों ने पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। गहरी नींद में सो रहे इन श्रमिकों को संभलने या बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला। आग और जहरीले धुएं में घिरने से अशोक, साधुराम, महेंद्र और लालाराम की मौत हो गई, जबकि ठाकुर गंभीर रूप से झुलस गए। उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है।अशोक की पत्नी और छह बच्चों के सामने खड़ा हुआ रोटी का संकटअशोक के परिवार में पत्नी गुड्डी, बुजुर्ग मां सरला और छह बच्चे हैं। इनमें बेटा शरद (18) और पांच बेटियां जूली (16), रश्मि (14), रुचि (12), तनु (10) और सबसे छोटी काव्या (8) शामिल हैं। पूरे परिवार के भरण-पोषण की जिम्मेदारी अकेले अशोक के कंधों पर थी। उनकी मौत से पत्नी और छह बच्चों के सामने अब जीवनयापन का गंभीर संकट खड़ा हो गया है।मां का साया पहले ही उठा, अब पिता भी छोड़ गए साथसाधुराम के परिवार पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनकी पत्नी विमला का करीब तीन वर्ष पहले ही निधन हो चुका था। अब पिता की मौत के बाद उनके विवाहित बेटे बबलू (26), नन्हे (20), गंगाराम (18), ओमशंकर (16), विवाहित बेटी अनीता (21) और 18 वर्षीय बेटी गुरुदेवी के सिर से माता-पिता दोनों का साया उठ गया है। परिवार में उनके बड़े भाई कल्लू हैं।पांच मासूम बेटियों के सिर से हटा पिता का हाथलालाराम छह भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। उनकी पत्नी पिंकी की करीब तीन साल पहले मौत हो चुकी थी। लालाराम की पांच मासूम बेटियां श्रद्धा (10), रिद्धि (8), शगुन (6), रोहिणी (5) और महज तीन साल की मोहिनी हैं। इनमें दो छोटी बेटियां अपनी बुआ के पास रह रही हैं। बुजुर्ग पिता बाबूराम और मां राजरानी बेटे की मौत की खबर सुनकर बदहवास हो गए हैं। लालाराम की मौत के बाद अब इन पांच बेटियों की परवरिश की चिंता हर किसी को सता रही है।महेंद्र की मौत से बुजुर्ग मां की टूटी आखिरी उम्मीदअमईपुर सड़ा के ही महेंद्र की पारिवारिक स्थिति बेहद दयनीय है। उनकी पत्नी माया का करीब दो वर्ष पहले निधन हो गया था और उनकी कोई संतान नहीं थी। घर में सिर्फ बुजुर्ग मां फूलमती और छोटा भाई जयपाल हैं। महेंद्र ही परिवार की रीढ़ थे। उनकी मौत से बुजुर्ग मां के सामने अंधेरा छा गया है। उनकी उम्मीद टूट गई है।बेटे की शादी का कर्ज उतारने दो दिन पहले ही गए थे दिल्लीहादसे में गंभीर रूप से झुलसे अमईपुर सड़ा निवासी ठाकुर की हालत चिंताजनक बनी हुई है। उनके परिवार में पत्नी गजरानी, बुजुर्ग मां रामरती और चार बच्चे हैं। परिजनों ने बताया कि 20 नवंबर को ही ठाकुर के बेटे हरिप्रसाद की शादी हुई थी। शादी के कारण परिवार पर काफी कर्ज हो गया था। इसी कर्ज को उतारने के लिए ठाकुर महज दो दिन पहले ही दिल्ली में ई-रिक्शा चलाने गए थे, लेकिन वहां हादसे का शिकार हो गए।दिल्ली में हुए हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस को मृतकों के गांव भेजकर उनके परिजनों से संपर्क किया गया। शवों को लाने के लिए पीड़ित परिवारों के सदस्य दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं।- विदुष सक्सेना, सीओ तिलहर