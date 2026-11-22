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हरभजन सिंह ने बताया कि 25 नवंबर को उत्तराखंड के बाजपुर निवासी उनके चाचा बलजिंदर सिंह की पुत्री छिल्लो कौर की शादी है। रविवार को वह बाइक से पत्नी लक्ष्मी कौर और सात वर्षीय पुत्री गुरमीत कौर के साथ शादी में शामिल होने जा रहे थे।शाम छह बजे खुटार में पूरनपुर रोड पर लौहंगापुर जंगल में गुरुद्वारे के पास पीछे से आ रही गन्ना भरी ट्रैक्टर ट्राॅली के ओवरटेक के दौरान बाइक में टक्कर लग गई। हादसे में दंपती और उनकी पुत्री घायल हो गई। सूचना पर पुलिस ने सभी घायलों को खुटार सीएचसी पहुंचाया। जहां डाक्टर ने लक्ष्मी कौर को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्राॅली को कब्जे में ले लिया है। हादसे की जानकारी पाकर परिजन रोते बिलखते सीएचसी पहुंच गए। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।