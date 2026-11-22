Shahjahanpur News: गन्ने से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली से बाइक में लगी टक्कर, महिला की मौत
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 10:17 PM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 10:17 PM IST
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खुटार (शाहजहांपुर)। पूरनपुर मार्ग पर गन्ने से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर लगने से बाइक सवार लखीमपुर खीरी जिले के थाना सिंगाही के गांव दिलाराजपुर निवासी लक्ष्मी कौर (40) की मौत हो गई तो बाइक चला रहे पति हरभजन सिंह और पुत्री गुरमीत कौर मामूली रूप से घायल हो गए।
हरभजन सिंह ने बताया कि 25 नवंबर को उत्तराखंड के बाजपुर निवासी उनके चाचा बलजिंदर सिंह की पुत्री छिल्लो कौर की शादी है। रविवार को वह बाइक से पत्नी लक्ष्मी कौर और सात वर्षीय पुत्री गुरमीत कौर के साथ शादी में शामिल होने जा रहे थे।
शाम छह बजे खुटार में पूरनपुर रोड पर लौहंगापुर जंगल में गुरुद्वारे के पास पीछे से आ रही गन्ना भरी ट्रैक्टर ट्राॅली के ओवरटेक के दौरान बाइक में टक्कर लग गई। हादसे में दंपती और उनकी पुत्री घायल हो गई। सूचना पर पुलिस ने सभी घायलों को खुटार सीएचसी पहुंचाया। जहां डाक्टर ने लक्ष्मी कौर को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्राॅली को कब्जे में ले लिया है। हादसे की जानकारी पाकर परिजन रोते बिलखते सीएचसी पहुंच गए। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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हरभजन सिंह ने बताया कि 25 नवंबर को उत्तराखंड के बाजपुर निवासी उनके चाचा बलजिंदर सिंह की पुत्री छिल्लो कौर की शादी है। रविवार को वह बाइक से पत्नी लक्ष्मी कौर और सात वर्षीय पुत्री गुरमीत कौर के साथ शादी में शामिल होने जा रहे थे।
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शाम छह बजे खुटार में पूरनपुर रोड पर लौहंगापुर जंगल में गुरुद्वारे के पास पीछे से आ रही गन्ना भरी ट्रैक्टर ट्राॅली के ओवरटेक के दौरान बाइक में टक्कर लग गई। हादसे में दंपती और उनकी पुत्री घायल हो गई। सूचना पर पुलिस ने सभी घायलों को खुटार सीएचसी पहुंचाया। जहां डाक्टर ने लक्ष्मी कौर को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्राॅली को कब्जे में ले लिया है। हादसे की जानकारी पाकर परिजन रोते बिलखते सीएचसी पहुंच गए। सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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