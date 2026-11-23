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17 नवंबर की दोपहर सिउड़ी गांव निवासी सतीश के खेत में बने सूखे कुएं से दुर्गंध उठने पर ग्रामीणों को अनहोनी की आशंका हुई थी। कुएं में एक युवक का सिर कटा शव मिला था। मौके पर मिले बैग से सिउड़ी गांव निवासी विनोद के आधार कार्ड की छायाप्रति बरामद हुई थी। अगले दिन दिल्ली से आई पत्नी पूजा और भाई नंदकिशोर ने शव की पहचान विनोद के रूप में की थी।पुलिस ने साक्ष्य जुटाने के लिए मृतक की पत्नी पूजा, बेटे आदित्य और मां सुमित्रा के डीएनए नमूने लिए थे। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए नौ लोगों के खिलाफ तहरीर दी थी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली थी।पुलिस लगातार सिर की तलाश कर रही है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए एसओजी और सर्विलांस टीम को भी लगाया गया है। पुलिस संदिग्धों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है। डीएनए रिपोर्ट मिलने के बाद जांच को और दिशा मिलने की उम्मीद है।एसपी सौरभ दीक्षित ने बताया कि मामले की गहनता से विवेचना की जा रही है। एसओजी, सर्विलांस समेत पुलिस की कई टीमें साक्ष्य जुटाने में लगी हैं। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।