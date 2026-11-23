Shahjahanpur News: मोबाइल कॉल डिटेल से खुल सकती है कत्ल की गुत्थी, पुलिस के हाथ लगे अहम सुराग
बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 12:46 AM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 12:46 AM IST
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शाहजहांपुर। कलान के सिउड़ी गांव में सूखे कुएं से बरामद हुए सिर कटे युवक के शव के मामले में पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। पुलिस और सर्विलांस टीम ने मृतक और उससे जुड़े संदिग्ध लोगों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल खंगाली है। पुलिस को डीएनए जांच रिपोर्ट का भी इंतजार है। माना जा रहा है कि इन साक्ष्यों के आधार पर पुलिस जल्द ही हत्याकांड का खुलासा कर सकती है।
17 नवंबर की दोपहर सिउड़ी गांव निवासी सतीश के खेत में बने सूखे कुएं से दुर्गंध उठने पर ग्रामीणों को अनहोनी की आशंका हुई थी। कुएं में एक युवक का सिर कटा शव मिला था। मौके पर मिले बैग से सिउड़ी गांव निवासी विनोद के आधार कार्ड की छायाप्रति बरामद हुई थी। अगले दिन दिल्ली से आई पत्नी पूजा और भाई नंदकिशोर ने शव की पहचान विनोद के रूप में की थी।
पुलिस ने साक्ष्य जुटाने के लिए मृतक की पत्नी पूजा, बेटे आदित्य और मां सुमित्रा के डीएनए नमूने लिए थे। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए नौ लोगों के खिलाफ तहरीर दी थी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली थी।
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पुलिस लगातार सिर की तलाश कर रही है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए एसओजी और सर्विलांस टीम को भी लगाया गया है। पुलिस संदिग्धों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है। डीएनए रिपोर्ट मिलने के बाद जांच को और दिशा मिलने की उम्मीद है।
एसपी सौरभ दीक्षित ने बताया कि मामले की गहनता से विवेचना की जा रही है। एसओजी, सर्विलांस समेत पुलिस की कई टीमें साक्ष्य जुटाने में लगी हैं। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।
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17 नवंबर की दोपहर सिउड़ी गांव निवासी सतीश के खेत में बने सूखे कुएं से दुर्गंध उठने पर ग्रामीणों को अनहोनी की आशंका हुई थी। कुएं में एक युवक का सिर कटा शव मिला था। मौके पर मिले बैग से सिउड़ी गांव निवासी विनोद के आधार कार्ड की छायाप्रति बरामद हुई थी। अगले दिन दिल्ली से आई पत्नी पूजा और भाई नंदकिशोर ने शव की पहचान विनोद के रूप में की थी।
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पुलिस ने साक्ष्य जुटाने के लिए मृतक की पत्नी पूजा, बेटे आदित्य और मां सुमित्रा के डीएनए नमूने लिए थे। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए नौ लोगों के खिलाफ तहरीर दी थी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली थी।
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पुलिस लगातार सिर की तलाश कर रही है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए एसओजी और सर्विलांस टीम को भी लगाया गया है। पुलिस संदिग्धों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है। डीएनए रिपोर्ट मिलने के बाद जांच को और दिशा मिलने की उम्मीद है।
एसपी सौरभ दीक्षित ने बताया कि मामले की गहनता से विवेचना की जा रही है। एसओजी, सर्विलांस समेत पुलिस की कई टीमें साक्ष्य जुटाने में लगी हैं। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।