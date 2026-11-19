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संवाद न्यूज एजेंसीतिलहर। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए स्वास्थ्य विभाग सात दिसंबर तक विशेष अभियान चलाएगा। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमें नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर पहुंचकर लोगों को फाइलेरिया के प्रति जागरूक करेंगी और बचाव की दवा खिलाएंगी। बृहस्पतिवार को सीएचसी में विधायक सलोना कुशवाहा ने फाइलेरिया बूथ का शुभारंभ कर अभियान की शुरुआत की।विधायक ने कहा कि जिस तरह सामूहिक प्रयासों से पोलियो पर नियंत्रण पाया गया, उसी तरह जनसहयोग से फाइलेरिया पर भी अंकुश लगाया जा सकता है। उन्होंने लोगों से स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग करते हुए दवा का सेवन करने की अपील की।सीएचसी प्रभारी डॉ. ओमेंद्र राठौर ने बताया कि अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर लोगों को दवा खिलाएंगी। अभियान के शुभारंभ पर बूथ पर लोगों को फाइलेरिया से बचाव की दवा भी खिलाई गई। व्यापार मंडल अध्यक्ष सौरभ गुप्ता, अनीता सिंह नवीन, डॉ. कमर उज्जमा, राजेश सिंह, रमेश कुमार, पूजा, वर्षा आदि मौजूद रहे।