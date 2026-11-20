दोपहर में आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों ने कहा कि यातायात नियमों का पालन कर सड़क हादसों से बचा जा सकता है। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें।एआरटीओ प्रशासन सर्वेश कुमार सिंह, एआरटीओ प्रवर्तन हरिओम और यातायात निरीक्षक विनय पांडेय ने विद्यार्थियों को यातायात नियमों का पालन करने और सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के उपाय बताए। संवाद