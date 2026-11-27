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कैरम और लूडो में भी मझिला की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिताओं में मझिला की टीम ओवरऑल विजेता और रामनगर की टीम उपविजेता रही।

मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख कांट श्रीदत्त शुक्ला ने फीता काटकर प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस मौके पर अतुल कुमार सक्सेना, रजीउल्ला खां, मनोज कुमार तोमर, प्रधानाध्यापक विमल कुमार सक्सेना और राघवेंद्र मिश्रा मौजूद रहे। संवाद

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कुर्रियाकलां। रामनगर स्थित सत्य भारती स्कूल में क्लस्टर स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें 50, 100 और 200 मीटर दौड़, खो-खो, कबड्डी, कैरम और लूडो प्रतियोगिताएं हुईं। विभिन्न स्पर्धाओं में बच्चों ने उत्साह से भाग लिया। खो-खो और कबड्डी में मझिला की टीम विजेता रही।