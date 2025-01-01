Shahjahanpur News: पुलिस की मौजूदगी में हुआ महिपाल का अंतिम संस्कार

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मृतक के भाई कुनेंद्र पाल सिंह की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते आठ नवंबर को रात करीब नौ बजे उसका भाई महिपाल खाना खाकर घर से बाहर निकला था। तभी वहां मौजूद गांव के ही दिनेश, अवनीश, राजीव, प्रमोद और उमेश अंकुर व सुमित व रक्षपाल सिंह ने रंजिश के चलते उनसे मारपीट शुरू कर दी। उनके पहुंचने पर भाई लहूलुहान हालत में पड़ा था। उसके सिर में गंभीर चोट लगी हुई थी।आरोप है कि बीच-बचाव करने पर आरोपियों ने उसके साथ भी गाली-गलौज की। गंभीर रूप से घायल हुए महिपाल सिंह को उपचार के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज ले गए। सोमवार शाम उनकी मौत हो गई। मंगलवार को जलालाबाद व मिर्जापुर पुलिस की मौजूदगी में शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सीओ दीपक सिंह ने बताया कि इस मामले में आठ आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।