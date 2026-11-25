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बहराइच जिले के रहने वाले अविनाश मिश्रा रेलवे में ट्रैकमैन के पद पर कार्यरत हैं। छह नवंबर को दीपावली के अवकाश पर पत्नी व माता-पिता के साथ पैतृक मकान पर गए थे। यहां क्वार्टर में ताला लगा दिया था। इस बीच चोरों ने मुख्य गेट का ताला तोड़कर क्वार्टर में प्रवेश कर लिया। उसके बाद कमरे, किचन समेत चार तालों को तोड़ दिया।अविनाश के अनुसार, चोरों ने कमरे में रखी अलमारी का लॉक तोड़कर दाे सोने की अंगूठी, मंगलसूत्र, कान के टॉप्स, पायल और 60 हजार रुपये चोरी कर भाग गए। 13 नवंबर को पड़ोसी कर्मचारी घर लौटा तो दरवाजे का ताला टूटा देखकर आवाज लगाई। अंदर से आवाज नहीं आने पर अविनाश को कॉल कर आने के बारे में पूछा।उनके इन्कार करने पर वीडियो बनाते हुए क्वार्टर में प्रवेश किया। जहां ताले टूटे पड़े थे। सूचना पर अविनाश घर लौटे और रेलवे सुरक्षा बल को सूचना दी। इसके बाद जीआरपी के इंस्पेक्टर ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की है। अविनाश के अनुसार, उनका करीब पांच लाख रुपये का माल चोरी हो गया। सीओ जीआरपी ऋषिकेश यादव के अनुसार, चोरी की वारदात संदिग्ध लग रही है।