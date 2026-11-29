विज्ञापन





प्रॉपर्टी डीलर अंकुर यादव की हत्या के बाद पिता सुरजीत यादव ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने अंकुर के पास मौजूद करीब 20 हजार रुपये, मोबाइल फोन और घड़ी भी लूट ली। बताते हैं कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी रजत यादव ने रोजा की आदर्श नगर कॉलोनी निवासी अपने भांजे के मकान में शरण ली थी। हत्याकांड में भांजे की स्कॉर्पियो का इस्तेमाल किए जाने की बात भी सामने आई है। विज्ञापन

आरोपी की लोकेशन के आधार पर कादरचौक थाना प्रभारी विक्रम सिंह, उपनिरीक्षक अनंत राम मौर्य और हेड कांस्टेबल ओंकार सिंह यादव ने पुलिस टीम के साथ आदर्श नगर कॉलोनी में दबिश दी। पुलिस टीम संबंधित मकान पर पहुंची, लेकिन आरोपी उससे पहले ही भाग गए। सीओ शुभम वर्मा ने बताया कि मामले की जानकारी नहीं है। प्रॉपर्टी डीलर अंकुर यादव की हत्या के बाद पिता सुरजीत यादव ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने अंकुर के पास मौजूद करीब 20 हजार रुपये, मोबाइल फोन और घड़ी भी लूट ली। बताते हैं कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी रजत यादव ने रोजा की आदर्श नगर कॉलोनी निवासी अपने भांजे के मकान में शरण ली थी। हत्याकांड में भांजे की स्कॉर्पियो का इस्तेमाल किए जाने की बात भी सामने आई है।आरोपी की लोकेशन के आधार पर कादरचौक थाना प्रभारी विक्रम सिंह, उपनिरीक्षक अनंत राम मौर्य और हेड कांस्टेबल ओंकार सिंह यादव ने पुलिस टीम के साथ आदर्श नगर कॉलोनी में दबिश दी। पुलिस टीम संबंधित मकान पर पहुंची, लेकिन आरोपी उससे पहले ही भाग गए। सीओ शुभम वर्मा ने बताया कि मामले की जानकारी नहीं है।

विज्ञापन

विज्ञापन

रोजा (शाहजहांपुर)। बदायूं जिले के कादरचौक थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर की पीट-पीटकर हत्या किए जाने के मामले में अब शाहजहांपुर के रोजा की आदर्श नगर कॉलोनी का कनेक्शन सामने आया है। आरोपियों की लोकेशन मिलने पर बदायूं पुलिस ने रोजा पहुंचकर कॉलोनी में दबिश दी, लेकिन पुलिस टीम के पहुंचने से पहले ही आरोपी भाग गए। मामले में एक काले रंग की स्कॉर्पियो के इस्तेमाल की बात भी सामने आ रही है।