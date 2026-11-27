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यह बातें स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सीएमओ डॉ. आसिफ ने बृहस्पतिवार को अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से आयोजित अपराजिता कार्यक्रम में छात्राओं से कहीं। वह हर कुमार पाठक कन्या इंटर कॉलेज में छात्राओं को सर्वाइकल कैंसर सहित विभिन्न बीमारियों और उनसे बचाव के उपायों की जानकारी दे रहे थे।उन्होंने बताया कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी वैक्सीन लगाई जाती है। सरकार की ओर से यह वैक्सीन निशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने छात्राओं से टीकाकरण के प्रति जागरूक रहने और समय पर वैक्सीन लगवाने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अपनाकर और समय से वैक्सीन लगवाकर कई गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है।डॉ. आसिफ ने आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (आभा) आईडी के महत्व की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आधार कार्ड की तरह आभा आईडी स्वास्थ्य से जुड़ी डिजिटल पहचान है। इसके माध्यम से मरीज अपने स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड ऑनलाइन सुरक्षित रख सकते हैं। कार्यक्रम में करीब 55 छात्राएं मौजूद रहीं।छात्राओं ने विभिन्न सवाल पूछे, जिसका डिप्टी सीएमओ ने जवाब दिए। इस मौके पर प्रवक्ता शकील, अंजू देवी, अंजुम उस्मानी आदि मौजूद रहे। आभार प्रधानाचार्य ब्यूटी ने व्यक्त किया।