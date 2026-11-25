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साउथ सिटी के मकान नंबर एल-10 निवासी राजपाल मलिक जमौर स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में ऑपरेटर हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि छह नवंबर को परिवार के साथ हरियाणा के रोहतक स्थित पैतृक गांव गए थे। 15 नवंबर की शाम लौटे तो घर की खिड़की टूटी मिली और अलमारी से जेवर नदारद थे। विज्ञापन



सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर टीमें गठित कर दी गई हैं। सीसी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जल्द घटना का खुलासा किया जाएगा। साउथ सिटी के मकान नंबर एल-10 निवासी राजपाल मलिक जमौर स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में ऑपरेटर हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि छह नवंबर को परिवार के साथ हरियाणा के रोहतक स्थित पैतृक गांव गए थे। 15 नवंबर की शाम लौटे तो घर की खिड़की टूटी मिली और अलमारी से जेवर नदारद थे।सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर टीमें गठित कर दी गई हैं। सीसी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जल्द घटना का खुलासा किया जाएगा।

शाहजहांपुर। शहर की पॉश कॉलोनी साउथ सिटी में चोरों ने बंद मकान को निशाना बनाया। परिवार के साथ दिवाली मनाने पैतृक गांव गए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के ऑपरेटर के घर की खिड़की तोड़कर चोर सोने की चेन और चांदी की पायल चोरी कर ले गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।