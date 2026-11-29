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एडीएम वित्त अरविंद कुमार की अध्यक्षता में सीएमओ डॉ. विवेक मिश्रा और सीओ सदर शुभम वर्मा ने कॉलेज प्रशासन और कर्मचारियों से भी जानकारी ली। कमेटी साक्ष्यों और बयानों के आधार पर 15 दिन में डीएम को रिपोर्ट सौंपेगी। विज्ञापन

मामले में प्राचार्य की तहरीर पर युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामजी अवस्थी समेत चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। दो आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। वहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डॉक्टरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। दोनों पक्षों के आरोपों को देखते हुए डीएम ने जांच कमेटी गठित की थी। एडीएम वित्त अरविंद कुमार की अध्यक्षता में सीएमओ डॉ. विवेक मिश्रा और सीओ सदर शुभम वर्मा ने कॉलेज प्रशासन और कर्मचारियों से भी जानकारी ली। कमेटी साक्ष्यों और बयानों के आधार पर 15 दिन में डीएम को रिपोर्ट सौंपेगी।मामले में प्राचार्य की तहरीर पर युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामजी अवस्थी समेत चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। दो आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। वहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डॉक्टरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। दोनों पक्षों के आरोपों को देखते हुए डीएम ने जांच कमेटी गठित की थी।

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शाहजहांपुर। राजकीय मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की पिटाई और हंगामे के मामले की जांच तेज हो गई है। शनिवार को तीन सदस्यीय कमेटी ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और सीसी कैमरों की फुटेज खंगाली। टीम ने विवाद और मारपीट से जुड़े स्थानों को चिह्नित किया। अब दोनों पक्षों के 15 से 20 लोगों को नोटिस देकर बयान दर्ज किए जाएंगे।