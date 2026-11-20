Shahjahanpur News: जयंती पर इंदिरा गांधी को याद किया
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 12:28 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 12:28 AM IST
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शाहजहांपुर। जयंती पर पूर्व प्रधानमंत्री स्व.इंदिरा गांधी को याद किया गया। कांग्रेसजनों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।
राजीव भवन में विचार गोष्ठी में जिलाध्यक्ष रजनीश गुप्ता ने कहा कि इंदिरा गांधी का जीवन साहस, दृढ़ इच्छाशक्ति और राष्ट्रसेवा का प्रतीक रहा है। उन्होंने अपने नेतृत्व और दूरदर्शी फैसलों से भारत को विश्व पटल पर मजबूत पहचान दिलाई। देश की एकता, अखंडता और आत्मनिर्भरता के लिए उनका योगदान सदैव याद किया जाएगा।
महानगर अध्यक्ष तकवीम हसन खान, फुरकान अहमद कुरैशी, गौरव त्रिपाठी, अनिल श्रीवास्तव, संजय सक्सेरना, सुशील प्रकाश शर्मा, सईद अंसारी, रफी उल हसन आदि मौजूद रहे। संवाद
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राजीव भवन में विचार गोष्ठी में जिलाध्यक्ष रजनीश गुप्ता ने कहा कि इंदिरा गांधी का जीवन साहस, दृढ़ इच्छाशक्ति और राष्ट्रसेवा का प्रतीक रहा है। उन्होंने अपने नेतृत्व और दूरदर्शी फैसलों से भारत को विश्व पटल पर मजबूत पहचान दिलाई। देश की एकता, अखंडता और आत्मनिर्भरता के लिए उनका योगदान सदैव याद किया जाएगा।
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महानगर अध्यक्ष तकवीम हसन खान, फुरकान अहमद कुरैशी, गौरव त्रिपाठी, अनिल श्रीवास्तव, संजय सक्सेरना, सुशील प्रकाश शर्मा, सईद अंसारी, रफी उल हसन आदि मौजूद रहे। संवाद
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