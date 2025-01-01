Shahjahanpur News: तुम्हारे वतन में लहू बह रहा है, हमारे लहू में वतन बह रहा है...

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सिंकंदराराऊ से आए शिवम आजाद ने सुनाया- मेरे देश की सरहदों का सिपाही, उठा शीश दुश्मन से ये कह रहा है। तुम्हारे वतन में लहू बह रहा है, हमारे लहू में वतन बह रहा है। सीतापुर के अमरेंद्र सिंह चौहान ने मोबाइल पर कविता सुनाते हुए कहा- छलछंदी या ते बहुत होत, एटम बम औरु मिसाइल हैं, कुछ औरु भले घर होइ नहीं, पर जेबन में मोबाइल है।अरविंद पंडित, बरेली से आए कमलकांत तिवारी, लखनऊ से आए अतुल मिश्र, लखीमपुर के सिराज अली सिराज, संयोजक रामबाबू शुक्ल, संचालन कर रहे लखीमपुर के सुनीत वाजपेयी, सीतापुर से आए रोहित विश्वकर्मा ने भी रचनाएं सुनाईं।रामलड़ैते श्रीवास, आरिफ आदि ने भी कविता पाठ किया। कवि अमरेंद्र सिंह चौहान और कमलकांत तिवारी को श्रीमती रानी चंदेली स्मृति साहित्य सृजन सम्मान प्रदान किया गया।इससे पूर्व राजा विजय शाह जूदेव, मेला समिति के अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह, भाजपा नेता रजनीश दीक्षित, बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष जयशंकर अवस्थी, हिंदू युवा संगठन के अध्यक्ष अवनीश मिश्रा ने दीप जलाकर कवि सम्मेलन का शुभारंभ किया। रोहित विश्वकर्मा ने माता सरस्वती की वंदना प्रस्तुत की।