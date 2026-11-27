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17 नवंबर को सिउड़ी गांव में सतीश के खेत स्थित सूखे कुएं से सिर कटा शव मिला था। अगले दिन विनोद की पत्नी पूजा और भाई नंदकिशोर ने उसकी पहचान विनोद के रूप में की थी। पूजा ने गांव प्रशासक समेत नौ लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विज्ञापन

24 नवंबर को पुलिस ने खुलासा किया कि शव निगोही क्षेत्र के ऐंठापुर गांव निवासी राजपाल का था। आरोप है कि विनोद ने विभिन्न मामलों से बचने के लिए साथियों के साथ मिलकर राजपाल की हत्या की और शव को कुएं में फेंक दिया। विज्ञापन विज्ञापन

पुलिस ने विनोद, उसके साथी विकास और ओमपाल, पत्नी पूजा, बेटे आदित्य, मां सुमिरता, भाई कुंवरपाल और भतीजे मनोज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश और साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई जारी है।

सीओ जलालाबाद दीपक कुमार सिंह ने बताया कि लोकेशन के आधार पर पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। जल्द ही अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। 17 नवंबर को सिउड़ी गांव में सतीश के खेत स्थित सूखे कुएं से सिर कटा शव मिला था। अगले दिन विनोद की पत्नी पूजा और भाई नंदकिशोर ने उसकी पहचान विनोद के रूप में की थी। पूजा ने गांव प्रशासक समेत नौ लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।24 नवंबर को पुलिस ने खुलासा किया कि शव निगोही क्षेत्र के ऐंठापुर गांव निवासी राजपाल का था। आरोप है कि विनोद ने विभिन्न मामलों से बचने के लिए साथियों के साथ मिलकर राजपाल की हत्या की और शव को कुएं में फेंक दिया।पुलिस ने विनोद, उसके साथी विकास और ओमपाल, पत्नी पूजा, बेटे आदित्य, मां सुमिरता, भाई कुंवरपाल और भतीजे मनोज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश और साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई जारी है।सीओ जलालाबाद दीपक कुमार सिंह ने बताया कि लोकेशन के आधार पर पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। जल्द ही अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

शाहजहांपुर। विभिन्न मामलों से बचने के लिए खुद को मृत साबित करने की साजिश में राजपाल की हत्या के मामले में पुलिस की जांच जारी है। पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी विनोद का भाई नंदकिशोर और बेटा आदित्य दिल्ली में हैं। उनकी लोकेशन मिलने के बाद पुलिस की एक टीम वहां भेजी गई है। वहीं, गाजियाबाद में रह रही राजपाल की पत्नी का भी पता लगाया जा रहा है, ताकि उसका डीएनए नमूना लेकर शव से मिलान कराया जा सके।