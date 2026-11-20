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मदनापुर के रितिक पर 10, गुड्डू पर 13, अबरम पर नौ और गुरुपाल पर सात मामले दर्ज हैं। वहीं निगोही के गंगा सिंह पर छह, कृष्ण कुमार पर 14, हरद्वारीलाल पर सात, पर्वत गोसाई पर छह और मंगल पर नौ मामले हैं। जलालाबाद क्षेत्र के अर्जुन कुमार पर आठ और रामनिवास उर्फ मालू पर 13 मामले दर्ज हैं। विज्ञापन

एसपी सौरभ दीक्षित ने बताया कि हिस्ट्रीशीट खुलने के बाद संबंधित थानों की बीट पुलिस इन अपराधियों के घर जाकर उनके रहन-सहन, व्यवसाय, संपर्कों और गतिविधियों का सत्यापन करेगी। संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त और वाहन चेकिंग बढ़ाई गई है। चुनाव या कानून-व्यवस्था प्रभावित करने की कोशिश पर निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। मदनापुर के रितिक पर 10, गुड्डू पर 13, अबरम पर नौ और गुरुपाल पर सात मामले दर्ज हैं। वहीं निगोही के गंगा सिंह पर छह, कृष्ण कुमार पर 14, हरद्वारीलाल पर सात, पर्वत गोसाई पर छह और मंगल पर नौ मामले हैं। जलालाबाद क्षेत्र के अर्जुन कुमार पर आठ और रामनिवास उर्फ मालू पर 13 मामले दर्ज हैं।एसपी सौरभ दीक्षित ने बताया कि हिस्ट्रीशीट खुलने के बाद संबंधित थानों की बीट पुलिस इन अपराधियों के घर जाकर उनके रहन-सहन, व्यवसाय, संपर्कों और गतिविधियों का सत्यापन करेगी। संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त और वाहन चेकिंग बढ़ाई गई है। चुनाव या कानून-व्यवस्था प्रभावित करने की कोशिश पर निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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शाहजहांपुर। आगामी चुनावों को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एसपी सौरभ दीक्षित के निर्देशन में मदनापुर, निगोही और जलालाबाद क्षेत्र के 11 अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली गई है। इन पर चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, हत्या की कोशिश, अवैध शस्त्र और मादक पदार्थों की तस्करी के मामले दर्ज हैं।