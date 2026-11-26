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क्षेत्र के गांव शाहपुर खितौआ निवासी अब्दुल नबी की पत्नी नूरी बेगम ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वह अपने मायके कांट से ऑटो से मदनापुर पहुंचीं। वहां से दूसरे ऑटो से कटरा आईं और कटरा चौराहे से तीसरे ऑटो में सवार होकर अपने गांव पहुंचीं। घर पहुंचकर पर्स देखा तो उसमें रखा सोने का मंगलसूत्र और कुंडल गायब थे। महिला का आरोप है कि ऑटो में उनके पास बैठी दो अज्ञात लड़कियों ने पर्स से करीब 65 हजार रुपये कीमत के आभूषण चोरी कर लिए। तिलहर सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि तहरीर आने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद

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मीरानपुर कटरा। ऑटो से सफर कर घर पहुंची महिला के पर्स से सोने के आभूषण गायब मिले। महिला ने अपने पास बैठी दो लड़कियों पर आभूषण चोरी करने का आरोप लगाया है।