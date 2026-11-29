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हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित विकास नगर निवासी श्यामा सूद 24 अक्तूबर को ट्रेन संख्या 15725 से न्यू जलपाईगुड़ी से आनंद विहार जा रही थीं। वह कोच एम-3 की सीट नंबर 36 पर सफर कर रही॒ थीं। लखनऊ के पास उन्होंने अपना पर्स नीचे गिरा देखा। पर्स की चेन खुली हुई थी। चेक करने पर उसमें रखे सोने के दो कंगन व 20 हजार रुपये नदारद मिले।रात करीब 12:30 बजे वह शौचालय गईं थीं। इस दौरान एक अज्ञात व्यक्ति उनकी सीट पर आकर सो गया था। लौटने पर उन्होंने उसे अपनी सीट से उठने के लिए कहा तो वह दूसरे कोच में चला गया। महिला ने उसी व्यक्ति पर चोरी का शक जताया है। सीओ जीआरपी ऋषिकेश यादव ने बताया कि आनंद विहार से ट्रांसफर होकर रिपोर्ट आई है। मामले की विवेचना कर कार्रवाई की जाएगी। संवाद