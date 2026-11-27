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महिला के अनुसार, 24 नवंबर की रात करीब साढ़े नौ बजे गांव में विवाह समारोह चल रहा था। उनकी बेटी डीजे देखने गई थी। आरोप है कि वहां मौजूद रामऔतार ने बालिका से बीड़ी का बंडल मंगवाया। बंडल लेकर पहुंचने पर वह उसे खींचकर अपने घर ले गया और दुष्कर्म किया। इससे बालिका की हालत बिगड़ गई। किसी तरह घर पहुंची खून से लथपथ बालिका ने मां को घटना बताई। विज्ञापन



महिला ने दिल्ली में मजदूरी कर रहे पति को सूचना दी। बुधवार सुबह पति के घर पहुंचने पर दोनों थाने गए और पुलिस को तहरीर दी। सीओ तिलहर विदुष सक्सेना ने बताया कि महिला की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। विज्ञापन विज्ञापन



बालिका का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। संवाद महिला के अनुसार, 24 नवंबर की रात करीब साढ़े नौ बजे गांव में विवाह समारोह चल रहा था। उनकी बेटी डीजे देखने गई थी। आरोप है कि वहां मौजूद रामऔतार ने बालिका से बीड़ी का बंडल मंगवाया। बंडल लेकर पहुंचने पर वह उसे खींचकर अपने घर ले गया और दुष्कर्म किया। इससे बालिका की हालत बिगड़ गई। किसी तरह घर पहुंची खून से लथपथ बालिका ने मां को घटना बताई।महिला ने दिल्ली में मजदूरी कर रहे पति को सूचना दी। बुधवार सुबह पति के घर पहुंचने पर दोनों थाने गए और पुलिस को तहरीर दी। सीओ तिलहर विदुष सक्सेना ने बताया कि महिला की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।बालिका का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। संवाद

तिलहर। एक विवाह समारोह में डीजे देखने गई सात वर्षीय बालिका से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि 40 वर्षीय व्यक्ति बालिका को बहाने से अपने घर ले गया और वारदात को अंजाम दिया। घर पहुंचकर बालिका ने मां को आपबीती बताई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीणों का दावा है रामऔतार दुष्कर्म के आरोप में पहले भी जेल जा चुका है।