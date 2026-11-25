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गांव के अरविंद कुमार ने बताया कि मंगलवार दोपहर को उनकी पुत्री काव्या बच्चों के साथ खेल रही थी। इस दौरान सिर पर ईंट गिरने से वह बेहोश हो गई। काव्या को सीएचसी लाया गया, जहां से उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। संवाद

खुटार। बच्चों के साथ खेल रही रसवांकलां के अरविंद कुमार की सात वर्षीय पुत्री काव्या के सिर पर ईंट आ गिरी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।