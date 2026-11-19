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संवाद न्यूज एजेंसीशाहजहांपुर। वक्फ संपत्तियों की निगरानी करने वाले मुतवल्लियों के लिए शैक्षिक योग्यता और पात्रता के मानक तय कर दिए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत मुतवल्ली बनने के लिए स्नातक होना जरूरी होगा। साथ ही हिंदी और उर्दू भाषा का ज्ञान भी अनिवार्य रहेगा। ऐसे में अशिक्षित लोग मुतवल्ली की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकेंगे। नियुक्ति से पहले आवेदक का स्वास्थ्य परीक्षण और पुलिस सत्यापन भी कराया जाएगा।केंद्र सरकार के कानून के आधार पर तैयार नई वक्फ नियमावली को प्रदेश कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत मुतवल्ली बनने के इच्छुक व्यक्ति के शैक्षिक प्रमाणपत्रों, पात्रता और आचरण की जांच होगी। प्रशासन सत्यापन के बाद 45 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सुन्नी और शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड को भेजेंगे।आपराधिक मामलों में संलिप्त और जेल जा चुके लोगों की नियुक्ति पर भी रोक संबंधी प्रावधान किए गए हैं। मुख्य वक्फ निरीक्षक श्रीकांत आजाद ने बताया कि शासन से जारी होने वाले दिशा-निर्देशों का पालन कराया जाएगा।