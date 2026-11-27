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नवदिया बंकी पीलीभीत सीमा पर स्थित है। बंडा से नवदिया बंकी की दूरी 12 किमी है। बंडा मंडी परिसर में कई क्रय केंद्र लगे हैं। इसके बाद भी अभिलेखों में नवदिया बंकी के किसानों का धान खुटार कस्बे में लगे नरायनपुर विक्रमपुर समिति के केंद्र पर तौला जाना दर्शाया जा रहा है। किसान नेता राममिलन, विकास कुमार यादव, रामचंद्र अवस्थी, हरीराम ने नरायनपुर विक्रमपुर समिति के स्टॉक की जांच कराने की मांग की है।किसान नेताओं का आरोप है कि समिति के आसपास के लोगों से जानकारी की जा सकती है कि यहां क्रय केंद्र खोला ही नहीं जाता है तो तौल कैसे हो रही है।बुधवार को एसडीएम सदानंद सरोज ने जांच कराने की बात कही थी, लेकिन बृहस्पतिवार को कोई अधिकारी जांच करने नहीं पहुंचा।आज व्यस्तता के कारण जांच नहीं कराई जा सकी है। टीम गठित कर धान खरीद की जांच कराई जाएगी।- सदानंद सरोज, एसडीएम पुवायांबरेली में एक बैठक में आया हूं। सहकारिता विभाग के अधिकारियों की टीम गठित कर धान खरीद की जांच कराई जाएगी।-राकेश मोहन पांडे, डिप्टी आरएमओ, शाहजहांपुर