Shahjahanpur News: अपहरण की रिपोर्ट पर युवती खुद पहुंची थाने, प्रेमी से शादी करने की कही बात
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:26 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:26 AM IST
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मीरानपुर कटरा। क्षेत्र के एक गांव से 19 वर्षीय युवती के अपहरण के मामले में नया मोड़ आ गया। अपहरण की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद युवती खुद थाने पहुंच गई। उसने पुलिस को बताया कि उसने गांव के ही विवेक कुमार से शादी कर ली है।
युवती की मां ने 16 नवंबर को विवेक कुमार के खिलाफ बेटी को बहला-फुसलाकर अगवा करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि युवक उनकी बेटी को गलत काम के इरादे से अपने साथ ले गया है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश में उसके घर दबिश दी, लेकिन वह नहीं मिला।
इसके बाद युवती खुद थाने पहुंची और पुलिस को बताया कि उसने गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे स्थित देवस्थान पर विवेक कुमार से शादी कर ली है। पुलिस ने युवती को डॉक्टरी परीक्षण के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज भेज दिया।
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सीओ तिलहर विदुष सक्सेना ने बताया कि अपहरण की रिपोर्ट के बाद युवती खुद थाने आई है। उसका मेडिकल परीक्षण कराकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
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युवती की मां ने 16 नवंबर को विवेक कुमार के खिलाफ बेटी को बहला-फुसलाकर अगवा करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि युवक उनकी बेटी को गलत काम के इरादे से अपने साथ ले गया है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश में उसके घर दबिश दी, लेकिन वह नहीं मिला।
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इसके बाद युवती खुद थाने पहुंची और पुलिस को बताया कि उसने गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे स्थित देवस्थान पर विवेक कुमार से शादी कर ली है। पुलिस ने युवती को डॉक्टरी परीक्षण के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज भेज दिया।
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सीओ तिलहर विदुष सक्सेना ने बताया कि अपहरण की रिपोर्ट के बाद युवती खुद थाने आई है। उसका मेडिकल परीक्षण कराकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।