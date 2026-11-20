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किसान विजयवीर सिंह और ओमपाल ने बताया कि 16 नवंबर को मिल चालू होने के बाद से ही तकनीकी दिक्कतें आ रही थीं। तीन दिनों तक तौल प्रभावित रहने से किसान परेशान रहे। उन्होंने गन्ने का मूल्य 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग भी उठाई। चीनी मिल के जीएम डॉ. सुभाष यादव ने बताया कि तकनीकी खराबी के कारण तीन दिनों में कई बार मिल बंद करनी पड़ी। अब मिल ठीक से संचालित होने लगी है।

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तिलहर। द किसान सहकारी चीनी मिल में तकनीकी खराबी के चलते तीन दिनों तक गन्ने की तौल प्रभावित रही। मिल के बार-बार बंद होने से ट्रैक्टर-ट्राॅलियों और बैलगाड़ियों में गन्ना लेकर पहुंचे किसानों को इंतजार करना पड़ा। खुले आसमान के नीचे खड़े वाहनों में गन्ना धूप में सूखने लगा, जिससे किसानों को वजन घटने और नुकसान की चिंता सताने लगी।